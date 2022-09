Lucaucce : Hellas Verona-Sampdoria, Ronaldo Vieira non teme la concorrenza. Le parole - clubdoria46 : Hellas Verona-Sampdoria, Ronaldo Vieira non teme la concorrenza. Le parole - facciologianlu : @doriano30 @sampdoria Vieira sta facendo bene.... - CalcioNews24 : #VeronaSampdoria, parla #Vieira prima del match ??? - SampNews24 : #Vieira: «#Sampdoria competitiva. #Winks e #Villar? Ecco cosa penso» -

Calcio News 24

E invece no: lo ha preso la, alle prese con beghe societarie e un presente fatto di ... che nel 2005 non si fecero problemi a cedere Patrickalla Juventus, sapendo di averne in casa ...(4 - 3 - 2 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar,, Rincon; Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Giampaolo. Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro ... Sampdoria, Vieira: «Proviamo a prendere i 3 punti, siamo competitivi» Le probabili formazioni di Verona-Sampdoria, sfida valida per la quinta giornata di Serie A: dove vedere il match in tv e streaming ...Ha pochi minuti dall’inizio del match tra Hellas Verona e Sampdoria, a parlare ai microfoni di DAZN è stato Ronaldo Vieira, centrocampista dei blucerchiati. Ecco le dichiarazioni del portoghese: “Ho ...