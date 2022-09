MatteoCava98 : @cmdotcom Ruiu tu non devi più parlare di Milan, zitto e muto - cmdotcom : #Ruiu: '#Milan squadra europea, derby vinto meritatamente. #Leao super, se continua così rischia la cessione' - sportli26181512 : Ruiu: 'Milan squadra europea, derby vinto meritatamente. Leao super, se continua così rischia la cessione': Erano d… - lucailenia04 : @apamilan @acmilan @auro_milan Ruiu stavolta ha approvato o no? ???? - Angelica3792 : RT @pierangelo1982: Questi potrebbero vendere il ghiaccio agli eschimesi… però se Ravezzani , Ruiu e Sveltino42 su Twitter sono scettici so… -

Calciomercato.com

Non sappiamo e non sapremo mai se De Ketelaere raggiungerà quelle vette eccelse di rendimento e non sappiamo se le raggiungerà nel, perché ilin cui è cresciuto ed esploso Kakà era una ...La sensazione è che senza il gran colpo di biliardo di Bennacer, nettamente il migliore in campo, ilavrebbe fatto non poca fatica a trovare la via del pareggio, pur avendo dominato l'Atalanta ... Ruiu: 'Milan, i problemi sono in attacco. Siamo nelle mani di questi due' Le pagelle dei quotidiani esaltano Charles De Ketelaere, che ieri in Milan-Bologna ha fatto il suo esordio da titolare. Charles De Ketelaere lascia subito il segno nel Milan. Contro il… Leggi ...Vuoi per l’importanza della partita, vuoi per la mancanza del gol, vuoi per le pause che sia il brasiliano ad Ancona sia il belga ieri sera si sono concessi durante il match. De Ketelaere ha già lasci ...