Real Madrid, Ancelotti: «Allenare Kroos e Modric la cosa più facile della mia carriera» (Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore del Real Madrid Ancelotti ha parlato di Kroos e Modric e delle loro grandissime qualità L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, in conferenza stampa dopo la partita vinta col Betis, ha elogiato le qualità di Modric e Kroos. Modric-Kroos – «Lavorare con Kroos e Modric non è difficile perché sono intelligenti e umili. Sanno di essere importanti per la squadra, anche se non scendono in campo. Allenarli è la cosa più facile della mia carriera». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore delha parlato die delle loro grandissime qualità L’allenatore delCarlo, in conferenza stampa dopo la partita vinta col Betis, ha elogiato le qualità di– «Lavorare connon è difficile perché sono intelligenti e umili. Sanno di essere importanti per la squadra, anche se non scendono in campo. Allenarli è lapiùmia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

faixa_pret4 : RT @realfutebolnews: Real Madrid precisando do Benzema. Benzema: - theStewieee : @rprat75 Come no, nel 2 tempo non è mai uscita dalla sua metà campo e non ha fatto nemmeno un contropiede e la Fior… - GabrieleTemis : @Bonu4L Possibile siate così mal messi che dovete scrivere queste puttanate pur di giustificare quel demente in pan… - coutinho_uriel : RT @realfutebolnews: Real Madrid precisando do Benzema. Benzema: - rovellismo : @ilbennins @chapokermit Perché seriamente pensi che possa andare peggio? Anche basta sottovalutare gli allenatori s… -