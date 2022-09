Papa: beatificazione Luciani, la miracolata Giarda, infortunata, non è in piazza S. Pietro (Di domenica 4 settembre 2022) Città del Vaticano, 4 set.(Adnkronos) - ?Candela Giarda, la ragazza argentina affetta da grave encefalopatia guarita grazie al miracolo riconosciuto a Papa Luciani, non è presente in piazza San Pietro per la beatificazione. E' dovuta rimanere in patria per un infortunio ad un piede. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Città del Vaticano, 4 set.(Adnkronos) - ?Candela, la ragazza argentina affetta da grave encefalopatia guarita grazie al miracolo riconosciuto a, non è presente inSanper la. E' dovuta rimanere in patria per un infortunio ad un piede.

