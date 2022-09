Napoli-Kvaratskhelia | il club lo voleva dai tempi di Gattuso

OptaPaolo : 5 - Khvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto in cinque gol in Serie A, più di ogni altro giocatore nelle prime quatt… - pisto_gol : Il Napoli vince in rimonta all’Olimpico e conferma la mia impressione: è da Scudetto. #Spalletti crea più di tutti-… - DAZN_IT : Il nuovo Re di Napoli ?? Sarà anche difficile da pronunciare, ma Khvicha Kvaratskhelia ha già conquistato tutti ??… - Minomar76 : RT @DAZN_IT: Il nuovo Re di Napoli ?? Sarà anche difficile da pronunciare, ma Khvicha Kvaratskhelia ha già conquistato tutti ?? #LazioNapoli… - JustPaolaC : RT @sempreciro: Ci sta chi la chiama veronica, chi la chiama ruleta, ma a Napoli questo si chiama 'o piezz. 'O piezz alla Kvaratskhelia. #… -

... ma di conseguenza ilha lavorato e portato in azzurro otto calciatori nuovi . Un lavoro iniziato lo scorso gennaio, quando Giuntoli e De Laurentiis misero le mani su Olivera e. ...... gara valida per la quarta giornata di Serie A 2022/2023: Meret è il migliore del match(4 - ... Politano 6.5 (dal 27 st Lozano 6); Elmas 6.5 (dall'11' st5.5), Osimhen 5, Raspadori ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Tra gol e assist l'attaccante georgiano e il centrocampista polacco sono i trascinatori della squadra di Spalletti, che a Roma si è confermata macchina da vittorie in trasferta ...