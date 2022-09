Monopattini elettrici | dal 30 settembre obbligo di frecce e doppio freno Tutto quello che c' è da sapere

(Di domenica 4 settembre 2022) Dalla Gazzetta ufficiale: Cosa si intende per monopattino elettrico Per "monopattino a propulsione prevalentemente elettrica" si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di ...

lucananni1010 : @ninabecks1 Insieme ai monopattini elettrici su cui hanno riversato una marea di soldi pubblici, idioti a 5 stelle , pattume - Brownfox_51 : RT @lucab962: Eliminare TUTTE le agevolazioni statali su: PALE EOLICHE FOTOVOLTAICO AUTO ELETTRICHE BICI ELETTRICHE MONOPATTINI ELETTRICI c… - lucab962 : Eliminare TUTTE le agevolazioni statali su: PALE EOLICHE FOTOVOLTAICO AUTO ELETTRICHE BICI ELETTRICHE MONOPATTINI E… - lucananni1010 : @biluffo Insieme ai monopattini elettrici ?? - UCuriososaurus : @Servus_Glebae sicuro non fossero due monopattini elettrici legati insieme ? -

, dal 30 settembre obbligo di frecce e doppio freno. E quelli già in circolazione Diventa operativo dal 30 settembre prossimo l'obbligo di dotare idi "...Le nuove norme si applicano obbligatoriamente a tutti inuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022 mentre iin circolazione dovranno essere adeguati, per ...Sono arrivate nuove regole per la circolazione dei monopattini elettrici, grazie al decreto del Governo dedicato specificatamente a questi mezzi, pubblicato lo scorso 18 agosto. Mentre si attende un’e ...Il nuovo decreto del ministero delle Infrastrutture coinvolge anche i monopattini elettrici, pubblicate le normative: questo modello non è più a norma ...