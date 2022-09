Liga 2022/2023: il Valencia di Gattuso è uno show, pokerissimo. Super Villarreal (Di domenica 4 settembre 2022) Il Valencia e il Villarreal sono state indubitabilmente le due squadre più convincenti della domenica di Liga, per quanto concerne la quarta giornata. Strepitosa prestazione degli uomini di Gattuso al Mestalla, con un 5-1 sensazionale contro il Getafe a scrivere una storia splendida per i tifosi di casa; uno-due immediato del Valencia tra 7? e 14?, con Lato e Lino in gol per il 2-0 lampo. Appena 2? dopo il raddoppio, tris casalingo con Castillejo, ex Milan, abilissimo ad aumentare il vantaggio già di per sé rilevante; Getafe assolutamente alle corte e reti di Nico e Duro tra 65? e 68?, con 5-0 nettissimo ed eloquente. Leggero momento di ‘down’ dopo un evidente ‘up’ del Valencia e il Getafe ha colpito con Alvarez Sosa, delineando il risultato finale. Successo inoltre del Sottomarino ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Ile ilsono state indubitabilmente le due squadre più convincenti della domenica di, per quanto concerne la quarta giornata. Strepitosa prestazione degli uomini dial Mestalla, con un 5-1 sensazionale contro il Getafe a scrivere una storia splendida per i tifosi di casa; uno-due immediato deltra 7? e 14?, con Lato e Lino in gol per il 2-0 lampo. Appena 2? dopo il raddoppio, tris casalingo con Castillejo, ex Milan, abilissimo ad aumentare il vantaggio già di per sé rilevante; Getafe assolutamente alle corte e reti di Nico e Duro tra 65? e 68?, con 5-0 nettissimo ed eloquente. Leggero momento di ‘down’ dopo un evidente ‘up’ dele il Getafe ha colpito con Alvarez Sosa, delineando il risultato finale. Successo inoltre del Sottomarino ...

