Incidenti in montagna, vittime della strada e infortuni sul lavoro: "Morti assurde che ci interpellano" (Di domenica 4 settembre 2022) Gli ultimi mesi sono stati segnati da tante Morti. Pensiamo, per esempio, a chi ha perso la vita in un incidente in montagna, alle vittime della strada (spesso giovani e giovanissimi), a chi è mancato perché è stato colpito da un fulmine e alle persone che ci hanno lasciato perché si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non si possono non ricordare, per farsi un'idea, la bambina schiacciata da una statua di marmo nel giardino di un albergo a Monaco di Baviera e la 27enne morta dopo essere stata colpita da una persiana in Francia, ma si potrebbero citare tanti altri lutti. Le vittime spaziano dai 7 ai 55 anni: notizie drammatiche come queste colpiscono ognuno di noi, ci interpellano e ci fanno riflettere. Da un lato ci inducono a pensare come sia facile ...

