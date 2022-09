Guida ubriaco e travolge un motociclista | nei guai 27enne di Boscoreale

(Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sorpassa le auto che lo precedono in prossimità di un incrocio e di strisce pedonali, scontrandosi frontalmente con un. A causare l’incidente, in piazza del Lauro a Meta di Sorrento, undialladi una Nissan Micra. Il giovane, risultato positivo all’esame tossicologico per la cocaina, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni gravi esotto effetto di stupefacenti. Il, 23 anni, di Castellammare di Stabia, è stato ricoverato al Cardarelli di Napoli con prognosi riservata. Nell’impatto sono state coinvolte altre due auto: i rispettivi conducenti hanno riportato lesioni ritenute guaribili in sette e cinque giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

