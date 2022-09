Gas, altro che Salvini: ecco chi ci ha davvero resi schiavi di Putin (Di domenica 4 settembre 2022) Celiando ma non troppo, si potrebbe stilare un breve decalogo del “buon democratico”, ovvero elencare i punti fermi da tener presenti nel discorrere della crisi energetica e della conseguente e annunciata “catastrofe” autunnale negli approvvigionamenti ed economico-finanziaria. In verità, non ce ne sarebbe nemmeno bisogno se l’Italia fosse un Paese veramente democratico e liberale. Ma tant’è! E il paradosso è che meno democratico di tutti gli altri è spesso proprio chi pretende di dar lezioni di democrazia. Il nostro decalogo si limita ad elencare tre soli punti, tanto capitali quanto appunto poco ben chiari da queste parti: 1. sulle politiche energetiche, così come su tutte le altre policies di uno Stato di diritto, è lecito e doveroso discutere. La democrazia liberale si caratterizza proprio perché permette questa discussione. E nessun argomento nel dibattito pubblico è, o può ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 4 settembre 2022) Celiando ma non troppo, si potrebbe stilare un breve decalogo del “buon democratico”, ovvero elencare i punti fermi da tener presenti nel discorrere della crisi energetica e della conseguente e annunciata “catastrofe” autunnale negli approvvigionamenti ed economico-finanziaria. In verità, non ce ne sarebbe nemmeno bisogno se l’Italia fosse un Paese veramente democratico e liberale. Ma tant’è! E il paradosso è che meno democratico di tutti gli altri è spesso proprio chi pretende di dar lezioni di democrazia. Il nostro decalogo si limita ad elencare tre soli punti, tanto capitali quanto appunto poco ben chiari da queste parti: 1. sulle politiche energetiche, così come su tutte le altre policies di uno Stato di diritto, è lecito e doveroso discutere. La democrazia liberale si caratterizza proprio perché permette questa discussione. E nessun argomento nel dibattito pubblico è, o può ...

