Covid, le news di oggi. Tasso di positività all'11,6%. In calo intensive e ricoveri. LIVE (Di domenica 4 settembre 2022) Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati sale al 14%, in aumento rispetto alle due settimane precedenti in cui era stabile 12,9%. Sono i dati del Report settimanale esteso dell'Istituto superiore di sanità Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 settembre 2022) Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casisegnalati sale al 14%, in aumento rispetto alle due settimane precedenti in cui era stabile 12,9%. Sono i dati del Report settimanale esteso dell'Istituto superiore di sanità

giuliapompili : ??NOTIZIA - Non solo i pattugliamenti congiunti (ora sospesi causa Covid), adesso c'è anche una 'stazione di polizia… - WRicciardi : Oms: “Il 51% dei post sui vaccini Covid sono fake news. Servono nuove politiche per l’informazione sui social media… - repubblica : Morta la bambina di 5 anni malata di Covid: 'Sofia non rispondeva alle terapie'. ll comune calabrese: 'Abbiamo il c… - micSmum : RT @giuliapompili: ??NOTIZIA - Non solo i pattugliamenti congiunti (ora sospesi causa Covid), adesso c'è anche una 'stazione di polizia d'ol… - Giornaleditalia : #matteosalvinilegagiorgiameloni Sanzioni Russia, Salvini: 'Ue copra spese per mantenerle. Scudo per le bollette com… -