"Che vita di merd*, ossessionati da me!", Barbara d'Urso contro i giornalisti che parlano della "cacciata" da Mediaset – VIDEO (Di domenica 4 settembre 2022) Barbara d'Urso attacca i giornalisti che parlano del suo lavoro con un po' di veemenza. Ospite del Festival della TV, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha svelato che non andrà via da Mediaset, lanciando qualche frecciatina qua e là. Barbara d'Urso contro i giornalisti che la criticano: "ossessionati da me!" Quando si è vociferato sul... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

