Brunetta dice addio alla politica, l’intervento commosso a Cernobbio: «Ancora due mesi, poi torno a fare il prof» (Di domenica 4 settembre 2022) Si è commosso Renato Brunetta quando al Forum Ambrosetti di Cernobbio gli hanno chiesto perché non si è candidato alle prossime elezioni: «Ho preferito continuare a fare questo mestiere per Ancora due mesi». Che non si sarebbe candidato lo aveva già annunciato qualche settimana fa, dopo aver lasciato Forza Italia accusando Silvio Berlusconi di aver rinnegato sé stesso per aver contribuito alla caduta del governo Draghi. Poi, però, si ipotizzava per lui un’adesione ad Azione, con Carlo Calenda, ripercorrendo il percorso che avevano appena fatto Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. A spegnere quelle voci fu proprio lui: «Non vado da nessuna parte». Quello che accadrà dopo, con il nuovo esecutivo, il ministro della Funzione pubblica in carica non lo sa con precisione. È ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Si èRenatoquando al Forum Ambrosetti digli hanno chiesto perché non si è candidato alle prossime elezioni: «Ho preferito continuare aquesto mestiere perdue». Che non si sarebbe candidato lo aveva già annunciato qualche settimana fa, dopo aver lasciato Forza Italia accusando Silvio Berlusconi di aver rinnegato sé stesso per aver contribuitocaduta del governo Draghi. Poi, però, si ipotizzava per lui un’adesione ad Azione, con Carlo Calenda, ripercorrendo il percorso che avevano appena fatto Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. A spegnere quelle voci fu proprio lui: «Non vado da nessuna parte». Quello che accadrà dopo, con il nuovo esecutivo, il ministro della Funzione pubblica in carica non lo sa con precisione. È ...

