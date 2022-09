davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: Addio Cesare #Pompilio: il giornalista tifoso della #Juventus aveva 73 anni - Pall_Gonfiato : Addio Cesare #Pompilio: il giornalista tifoso della #Juventus aveva 73 anni - itaninog : RT @paolo_is_dead: addio cesare ?? - Piergiulio58 : Addio a Cesare Pompilio, morto il popolare tifoso della Juventus e opinionista tv. - vincenzocelia : Morto Cesare Pompilio, popolare tifoso della Juventus e opinionista tv. L'addio di Luciano Moggi: «Riposa in pace a… -

...] Attualità Cairo Montenotte Nasce a Cairo l'associaione 'Brin' in memoria dello storico ... […] Attualità L'di Bergeggi alle 'spiagge libere' Posted on 8 Agosto 2016 Author Redazione ...... delle consacrazioni (grandi Pinguini Tattici Nucleari) e delle conferme come nel caso di... Guns N'Roses, Scorpions e persino Kiss, impegnati nel più lungo tour d'della storia. In più, ...Purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Solo chi ha avuto l ...Aveva 73 anni. A dare la notizia il direttore Fabio Ravezzani: « Solo chi ha avuto la notizia di frequentarlo sa che straordinaria persona fosse» ...