Totti | “Calcione a Balotelli? Volevo fargli male | Maicon mi diede il cinque Ecco il perché del fallo”

AGiacopini : RT @DonKalulu20: [9] Il calcione di Totti a Balotelli Probabilmente questo è il fallo più memorabile degli ultimi tempi, iconico quasi qua… - la_stordita : RT @DonKalulu20: [9] Il calcione di Totti a Balotelli Probabilmente questo è il fallo più memorabile degli ultimi tempi, iconico quasi qua… - ManuTaz : RT @DonKalulu20: [9] Il calcione di Totti a Balotelli Probabilmente questo è il fallo più memorabile degli ultimi tempi, iconico quasi qua… - draguu98 : RT @DonKalulu20: [9] Il calcione di Totti a Balotelli Probabilmente questo è il fallo più memorabile degli ultimi tempi, iconico quasi qua… - mayoraltitolare : RT @DonKalulu20: [9] Il calcione di Totti a Balotelli Probabilmente questo è il fallo più memorabile degli ultimi tempi, iconico quasi qua… -

mlssocceritalia.com

... assordanti i cori dei 60mila spettatori presenti - tra i quali anchee De Rossi - ma dopo ... va anticipatamente sotto la doccia Kiyine nel secondo, reo di un'dove non batte il sole' a ...... assordanti i cori dei 60mila spettatori presenti - tra i quali anchee De Rossi - ma dopo ... va anticipatamente sotto la doccia Kiyine nel secondo, reo di un'dove non batte il sole' a ... It's Called Soccer - s04 ep25