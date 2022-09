Softball, Serie A1: Caronno e Bollate non sbagliano e chiudono la regular season in testa (Di sabato 3 settembre 2022) Il dado è tratto nella Serie A1 di Softball, Campionato giunto al capolinea per ciò che concerne la stagione regolare senza nessuno scossine o colpo di scena. Le grandi attese della vigilia, ovvero le squadre che lottavano per la testa della classifica, non hanno tradito le aspettative vincendo nettamente i rispettivi doppi incontri. Forlì nello specifico ha messo pressione a Caronno archiviando in scioltezza la pratica Thunders dominando il primo incontro, terminato 5-0, e comportandosi molto bene in occasione del secondo, non a caso concluso 4-1. Caronno però ha mantenuto i nervi saldi, conquistando il primato nel raggruppamento B regolando Bussolengo prima 0:2 e, successivamente, per 0-3. Nel girone A invece tutto facile per le fresche vincitrici della Winners Cup, ovvero le atlete di Saronno, abili ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Il dado è tratto nellaA1 di, Campionato giunto al capolinea per ciò che concerne la stagione regolare senza nessuno scossine o colpo di scena. Le grandi attese della vigilia, ovvero le squadre che lottavano per ladella classifica, non hanno tradito le aspettative vincendo nettamente i rispettivi doppi incontri. Forlì nello specifico ha messo pressione aarchiviando in scioltezza la pratica Thunders dominando il primo incontro, terminato 5-0, e comportandosi molto bene in occasione del secondo, non a caso concluso 4-1.però ha mantenuto i nervi saldi, conquistando il primato nel raggruppamento B regolando Bussolengo prima 0:2 e, successivamente, per 0-3. Nel girone A invece tutto facile per le fresche vincitrici della Winners Cup, ovvero le atlete di Saronno, abili ...

ilaria_todde : Una serie che sta facendo felice la baby dyke in me. L'unico film che veniva in mente al coach quando gli chiedevam… - zazoomblog : Softball Serie A1 2022: Forlì sul velluto batte Nuoro mezzo passo falso di Caronno - #Softball #Serie #2022:… - Agenparl : Serie A1 Softball risultati sabato 27 agosto - - TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Softball, torna la serie A1: Caronno a Parma e Saronno e Firenze - IlGroane : Softball, torna la serie A1: Caronno a Parma e Saronno e Firenze -