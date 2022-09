Siria | liberato il sito di Ebla | dopo 12 anni l’Italia torna a scavare

(Di sabato 3 settembre 2022) Trincee scavate tra le rovine dei templi, caserme all’interno delle mura, mine. Devastato da 12di occupazione delle milizie irregolari, è statodal governo di Damasco, in, il parco archeologico di, la millenaria città scoperta nel 1964 da Paolo Matthiae. Lo annuncia all’Ansa il celebre archeologo anticipando che, per la prima volta dal 2010, alcuni esponenti della Missione italiana torneranno nel: “Per il ripristino dei cantieri serviranno tredi lavoro e fondi adeguati”, avverte lanciando “un appello alla Sapienza e al ministero degli Affari Esteri perché garantiscano gli stanziamenti necessari”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

