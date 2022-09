Sassuolo | infortuni uno dietro l' altro e l' attacco è a pezzi

roma_news24 : E' evidente: quest'anno il #Campionato di #SerieA lo decidono anche gli infortuni. Che non risparmiano proprio ness… - AntonioParr8 : #Sassuolo, valutazioni su Brian #Oddei: visti i tanti infortuni, l'esterno classe 2002 potrebbe essere reintegrato… - ChrisTWT_ : @tancredipalmeri L'avrei visto bene al Sassuolo dopo l'addio di Raspadori e gli infortuni di Traorè e Berardi - fantapiu3 : #Sassuolo: le scheda #fantacalcio di #Laurienté #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - fantapiu3 : #Sassuolo: ufficiali gli acquisti di Laurienté e Antiste #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… -

Dagliall'inserimento dei nuovi: il Milan e i dubbi di inizio stagione . Inter, senza ... Otto punti invece per il Milan , vincente nelle due in casa con Udinese e, mentre in ...Uno su tutti Winks, che non gioca con continuità da anni, causa i tantisubiti. Discorso ...voto 6 : Hanno provato a fare il massimo, per vendere al prezzo più elevato i proprio ...Quello di Domenico Berardi non è l’unico infortunio in casa Sassuolo negli ultimi giorni: se il 10 neroverde rimarrà fermo per circa 30 giorni, Giovanni Carnevali ha annunciato anche lo stop di un alt ...Milan e Inter di fronte nell'anticipo della quinta giornata: si rinnova il derby scudetto, ma per Pioli e Inzaghi è cambiato molto rispetto a pochi mesi fa ...