Roberta Di Padua sfoga la sua rabbia | “Siete sciacalli” | si finisce in tribunale?

Leggi su specialmag

(Di sabato 3 settembre 2022)Diè stata al centro del gossip e di malelingue negli ultimi giorni. Ora ha scelto dirsi pubblicamente e c’è aria di guai.DiSpecialmag 02 09 22 (Instagram screenshot)Diè l’ex volto di Uomini e Donne amatissimo nel parterre femminile. La donna ha partecipato per varie edizioni al dating show di Maria De Filippi, in cerca dell’amore. Tutti si ricordano dicome una donna solare che sapeva ammaliare i propri corteggiatori. La storia che fece più clamore fu quella con Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano. Le donne furono spesso messe a confronto quando Ida non era più presente nel programma. Ora èa non fare più parte del parterre femminile alla corte di Gianni Sperti e ...