Napoli, che danno oltre la beffa: “È successo pochi giorni fa” (Di sabato 3 settembre 2022) Subito dopo la chiusura del calciomercato emergono particolari interessanti su un obiettivo del Napoli sfumato all’ultimo momento. Mentre si preparano a una sfida con la Lazio all’Olimpico di Roma che potrebbe fornire importanti indicazioni sul futuro, i tifosi del Napoli vedono emergere alcuni particolari sulla sessione di calciomercato appena conclusa. Che ha portato molti volti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 settembre 2022) Subito dopo la chiusura del calciomercato emergono particolari interessanti su un obiettivo delsfumato all’ultimo momento. Mentre si preparano a una sfida con la Lazio all’Olimpico di Roma che potrebbe fornire importanti indicazioni sul futuro, i tifosi delvedono emergere alcuni particolari sulla sessione di calciomercato appena conclusa. Che ha portato molti volti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Agenzia_Ansa : Per protesta contro il caro energia, disoccupati bruciano bollette in piazza a Napoli. 'Non possono sostenere costi… - borghi_claudio : @DConservatore Ma non solo! Ricordate che il collegio di Di Maio è uno dei tre che compongono il plurinominale di s… - Mov5Stelle : “Fiero di essere camorrista”. E lo dice sul serio. Eccovi Pasquale Del Prete, astro nascente del partito di Calenda… - PastoreFrance : RT @DelpapaMax: Per eliminare questo deviato basterà che il PD scenda sotto l'8% a Napoli. Campania dipende da voi - Marcello_ik8inr : @milaunicoamore Si ma non è abitata da anni. Trattasi del tratto che porta da Salerno a Napoli prima dello svincolo… -