MotoGP, GP San Marino 2022: orario d’inizio e come vedere in tv FP3, FP4 e qualifiche (Di sabato 3 settembre 2022) Si entra ufficialmente nel vivo per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo appuntamento della stagione. Dopo la prima giornata di ieri, dedicata alle prove libere, oggi saranno i cronometri a farla da padrone, dato che vivremo le qualifiche delle tre classi. Si inizierà con le consuete terze sessioni di prove libere del mattino, che andranno a definire top10 (per la classe regina) e top14 (per Moto2 e Moto3) che eviteranno le rispettive Q1. Quindi, dalle ore 12.35 si inizierà con la classe più leggera con Sergio Garcia e Izan Guevara contro il nostro Dennis Foggia. Dalle ore 14.10 toccherà alla classe regina con Fabio Quartararo che vuole capitalizzare la penalizzazione di 3 posizioni di Francesco Bagnaia, quindi alle ore 15.10 chiuderà la Moto2, con Celestino Vietti che sfiderà Augusto Fernandez e Ai ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Si entra ufficialmente nel vivo per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di San, quattordicesimo appuntamento della stagione. Dopo la prima giornata di ieri, dedicata alle prove libere, oggi saranno i cronometri a farla da padrone, dato che vivremo ledelle tre classi. Si inizierà con le consuete terze sessioni di prove libere del mattino, che andranno a definire top10 (per la classe regina) e top14 (per Moto2 e Moto3) che eviteranno le rispettive Q1. Quindi, dalle ore 12.35 si inizierà con la classe più leggera con Sergio Garcia e Izan Guevara contro il nostro Dennis Foggia. Dalle ore 14.10 toccherà alla classe regina con Fabio Quartararo che vuole capitalizzare la penalizzazione di 3 posizioni di Francesco Bagnaia, quindi alle ore 15.10 chiuderà la Moto2, con Celestino Vietti che sfiderà Augusto Fernandez e Ai ...

