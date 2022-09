Minaccia di schiantarsi con un piccolo aereo su un centro commerciale | allarme in Mississippi – Il video

Andre_Costa95 : RT @MediasetTgcom24: Usa, ruba piccolo aereo e minaccia di schiantarsi su centro commerciale #mississippi #walmart #tupelo - MediasetTgcom24 : Usa, ruba piccolo aereo e minaccia di schiantarsi su centro commerciale #mississippi #walmart #tupelo - AlbertoBelfiori : C’è questo pazzoide che sta pilotando un bimotore e minaccia di schiantarsi su un magazzino Walmart. Se non si arre… - Open_gol : Potrebbe essere abbattuto il bimotore rubato da un uomo che minaccia di schiantarsi contro un centro commerciale ne… - leggoit : Ruba un aereo e minaccia di schiantarsi contro un centro commerciale a #Tupelo -

TGCOM

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il pilota sarebbe un dipendente di un'azienda che opera all'interno dell'aeroporto regionale di ...Un pilota sta minacciando di schiantare il suo piccolo aereo contro un negozio della catena Walmart a Tupelo , Mississippi. Lo riferisce la polizia, che ha evacuato il punto vendita e fatto scattare l'... Usa, ruba piccolo aereo e minaccia di schiantarsi su centro commerciale Washington, 3 settembre 2022 - Pilota di aereo minaccia di schiantarsi contro un negozio a Tupelo, in Mississippi. Questa è l'ultima allerta della polizia americana, che dichiara di aver ricevuto segn ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...