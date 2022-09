Milly Carlucci è una furia: dimenticatevi Ballando come lo ricordate | Pesanti tagli (Di sabato 3 settembre 2022) Manca pochissimo alla prossima edizione di Ballando con le Stelle 2022 e Milly Carlucci a quanto pare è pronta a vedere cambiare completamente l’ormai storico dancing show del palinsesto Rai. Ecco cosa sta per accadere. Il talent firmato Rai Uno è giunto alla sua diciassettesima edizione e a quanto pare cambierà volto. Milly-Carlucci-Altranotizia-(Fonte: Google)Milly Carlucci sarà a capo di un programma tutto nuovo, completamente trasformato. Chissà come reagirà la regina di Rai Uno. Milly Carlucci, i tagli a Ballando con le Stelle La data è fissata da tempo e i fan del dancing show firmato Rai non vedono l’ora di poter rivedere il programma di Milly ... Leggi su altranotizia (Di sabato 3 settembre 2022) Manca pochissimo alla prossima edizione dicon le Stelle 2022 ea quanto pare è pronta a vedere cambiare completamente l’ormai storico dancing show del palinsesto Rai. Ecco cosa sta per accadere. Il talent firmato Rai Uno è giunto alla sua diciassettesima edizione e a quanto pare cambierà volto.-Altranotizia-(Fonte: Google)sarà a capo di un programma tutto nuovo, completamente trasformato. Chissàreagirà la regina di Rai Uno., icon le Stelle La data è fissata da tempo e i fan del dancing show firmato Rai non vedono l’ora di poter rivedere il programma di...

