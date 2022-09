Milano-Cortina | Scaroni conferma il no a Draghi |  «Ho troppi impegni | operazione impossibile»

(Di sabato 3 settembre 2022) A margine della cerimonia in onore dei 40 anni della morte del generale Dalla Chiesa, in Piazza Diaz, il presidente del Milan, Paolo, hato alla stampa il no aper la carica di amministratore delegato di. “Mi piace, mi piacee mi piacciono le Olimpiadi, ma ho talmente tantiche la vedo una. Quando si ha una carica, poi bisogna anche fare le cose. Come faccio con tutte le cose che devo fare? Se resterò presidente del Milan? Certamente: sono milanista e ho avuto qualche piccola soddisfazione col Milan, siamo d’accordo”. L'articolo ilNapolista.

Scaroni di conseguenza ha rifiutato la possibilità di diventare presidente della Fondazione2026 , ovvero dell'organismo che si sarebbe occupato dell'organizzazione delle Olimpiadi ......promuovere occasioni ulteriori rispetto a quelle esistenti perchè i consumatori conoscano ed apprezzino i vini di Lombardia prima del grande appuntamento delle Olimpiadi Invernali di. ... Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come (non) funziona un "grande evento" Arrivano parole importanti, una conferma che in casa Milan ancora si aspettava ed ora sembra ufficiale e sicura al 100%.Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a margine della cerimonia in piazza Diaz per i 40 anni della morte del generale dalla Chiesa, ha escluso così un suo ...