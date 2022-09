Meloni al ragazzo che l’ha contestata sul palco: «Rispetto il tuo coraggio. Unioni civili? Non le toccherò» (Di sabato 3 settembre 2022) Arriva con un lungo post su Facebook la risposta di Giorgia Meloni a Marco Marras, il ragazzo che ieri, 2 settembre, a Cagliari è salito sul palco durante un comizio della leader di Fratelli d’Italia. «Marco sei stato molto coraggioso e – scrive Meloni – come ho detto ieri, ho grande Rispetto di chi ha il coraggio di difendere ciò in cui crede. Anche io penso che siamo tutti uguali e tutti Fratelli e penso che ciascuno abbia diritto ad amare chi vuole, e che lo Stato debba farsi i fatti suoi. Oggi ci sono le Unioni civili e in Italia puoi tranquillamente legarti ufficialmente con chi vuoi; non proporrei di togliere questo diritto». La posizione di Fdi su Unioni civili e adozioni Il post continua ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) Arriva con un lungo post su Facebook la risposta di Giorgiaa Marco Marras, ilche ieri, 2 settembre, a Cagliari è salito suldurante un comizio della leader di Fratelli d’Italia. «Marco sei stato moltoso e – scrive– come ho detto ieri, ho grandedi chi ha ildi difendere ciò in cui crede. Anche io penso che siamo tutti uguali e tutti Fratelli e penso che ciascuno abbia diritto ad amare chi vuole, e che lo Stato debba farsi i fatti suoi. Oggi ci sono lee in Italia puoi tranquillamente legarti ufficialmente con chi vuoi; non proporrei di togliere questo diritto». La posizione di Fdi sue adozioni Il post continua ...

