Matteo Berrettini ai quarti di finale degli US Open: ora una rivincita (Di sabato 3 settembre 2022) Ancora una vittoria. Ancora un passaggio del turno. Un grande Matteo Berrettini infligge un altro dispiacere al britannico Andy Murray in questo ultimo turno degli US Open. Un'affermazione certamente importante per il miglior azzurro del movimento tennistico nostrano che si è sbarazzato del rivale, sul cemento blu statunitense, dopo quattro set tirati ed impegnativi. Per l'italiano, adesso, si prospetta un quarto di finale interessante: affronterà quel Alejandro Davidovich Fokina che ha inferto, ultimamente, una delusione al romano. La vittoria di Matteo Berrettini apre i quarti di finale: ora Davidovich Fokina New York esalta, ancora una volta, il gioco di Matteo Berrettini.

