Klopp: «Carvalho? non sono certo che possa esserci mercoledì» (Di sabato 3 settembre 2022) A margine del derby tra Everton e Liverpool, Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di BT Sport parlando anche del prossimo impegno di Champions contro il Napoli di mercoledì “Un vero derby, molto intnso. La partita non è stata facile, mercoledì avremo un’altra partita durissima. Non so quanti derby siano stati giocati ma è sempre difficile giocare qui e così è stato oggi» Infortunio serio per Carvalho? «No, ma penso sia un qualcosa di muscolare. Dovrebbe ristabilirsi presto, giocheremo già mercoledì e non sono certo che possa esserci» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) A margine del derby tra Everton e Liverpool, Jurgenha parlato ai microfoni di BT Sport parlando anche del prossimo impegno di Champions contro il Napoli di“Un vero derby, molto intnso. La partita non è stata facile,avremo un’altra partita durissima. Non so quanti derby siano stati giocati ma è sempre difficile giocare qui e così è stato oggi» Infortunio serio per? «No, ma penso sia un qualcosa di muscolare. Dovrebbe ristabilirsi presto, giocheremo giàe nonche» L'articolo ilNapolista.

