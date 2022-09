Inter, Darmian: 'Concessi due gol evitabili. Bayern? Dura, ma vogliamo provarci' (Di sabato 3 settembre 2022) Matteo Darmian, terzino nerazzurro, parla a Inter TV dopo la sconfitta contro il Milan nel derby "Sicuramente dopo il vantaggio potevamo... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Matteo, terzino nerazzurro, parla aTV dopo la sconfitta contro il Milan nel derby "Sicuramente dopo il vantaggio potevamo...

MatteoBarzaghi : Ufficiale Inter come stavamo raccontando su Sky Sport 24: Correa titolare con Lautaro ????. Handanovic in porta, dife… - Inter : ?? A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 8 Gosens, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 33 D'… - andrearena11s : @Inter analisi facile facile: 1. Una squadra aveva un portiere, l'altra no 2. Dzeko deve giocare quando non c'è Luk… - sportli26181512 : Inter, Darmian: 'Concessi due gol evitabili. Bayern? Dura, ma vogliamo provarci': Matteo Darmian, terzino nerazzurr… - TainoRoberto : @caderepiano Quanto è bello vedere l'Inter con Darmian titolare e gosens in panca, poi casualmente si lamentano che… -