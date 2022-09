sportface2016 : #Haaland, senti #Cassano: 'E' un #Lukaku più forte, #Alvarez è più giocatore di lui' -

SPORTFACE.IT

Dopo il grande debutto in Premier League con la maglia del Manchester City , Erlingha ricevuto tantissimi complimenti. La sua doppietta al West Ham ha regalata alla sua nuova ...che ...E proprio al Napoliha voluto dare un suggerimento via social. Tra i tanti commenti al post su Instagram con cui il Napoli ha annunciato l'arrivo di Ostigard (arrivato dal Brighton al termine ... Haaland, senti Cassano: "E' un Lukaku più forte, ma Alvarez è più giocatore di lui" Erling Haaland ha parlato a margine della sfida vinta dal Manchester City contro il Crystal Palace grazie alla sua tripletta ...Arrivato in questa sessione di mercato al Manchester City e considerato uno degli attaccanti più forti al mondo, Erling Haaland sembra aver le idee molto chiare: in un’intervista a Four Four Two il no ...