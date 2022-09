Grave incidente sull’A1: donna in codice rosso elitrasportata al San Camillo di Roma (Di sabato 3 settembre 2022) Un Grave incidente è avvenuto sull’autostrada A1 oggi 3 settembre alle ore 15:17. Coinvolta una donna, elitrasportata d’urgenza in ospedale. Leggi anche: Violento incidente stradale, distrutta una Ferrari: un uomo rimane incastrato nelle lamiere Chiusa l’autostrada A1 Non sono ancora chiare le cause del sinistro, ma l’incidente ha visto coinvolta una donna che è stata elitrasportata in codice rosso presso l’ospedale San Camillo di Roma. La carreggiata in direzione sud tra Valmontone e Colleferro è stata chiusa. Sul luogo due squadre dei vigili del fuoco (16/A e 24/A) per le operazioni di messa in sicurezza e la Polizia Stradale per regolare la viabilità. Grave ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022) Unè avvenuto sull’autostrada A1 oggi 3 settembre alle ore 15:17. Coinvolta unad’urgenza in ospedale. Leggi anche: Violentostradale, distrutta una Ferrari: un uomo rimane incastrato nelle lamiere Chiusa l’autostrada A1 Non sono ancora chiare le cause del sinistro, ma l’ha visto coinvolta unache è statainpresso l’ospedale Sandi. La carreggiata in direzione sud tra Valmontone e Colleferro è stata chiusa. Sul luogo due squadre dei vigili del fuoco (16/A e 24/A) per le operazioni di messa in sicurezza e la Polizia Stradale per regolare la viabilità....

