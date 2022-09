GP di Monza - Violazioni urbanistiche | fan zone sotto sequestro | l' area eventi è a rischio

Leggi su quattroruote

(Di sabato 3 settembre 2022) Per la gara è tutto pronto. Per la festa, no. A pochi giorni dall'inizio del weekend didi Formula 1 (9-11 settembre), il tribunale del Riesame ha confermato ildella zona dedicata aglidell'Autodromo operato dalla Procura brianzola a metà agosto scorso. Il provvedimento è motivato da presuntedi normein un', quella cosiddetta del Roccolo, che trovandosi all'interno del parco cittadino èposta a vincoli nel rispetto del paesaggio. Questo spazio dovrebbe ospitare iniziative e strutture di intrattenimento per il pubblico e gli ospiti, tra cui una pista di go kart e cambi di padel per sfide tra vip ed ex piloti. Ora che il ricorso della Sias (la società che oggi gestisce il Tempio della velocità), a ...