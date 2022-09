Governare non è un video su TikTok Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di sabato 3 settembre 2022) Scrutandola da un ipotetico visitatore proveniente da Marte, la campagna elettorale presenta non pochi paradossi. Dopo aver vagheggiato sui soliti temi iperuranici – fascismo alle porte, Cinquestelle di sinistra sì o no, Draghi espressione dei “poteri forti” o baluardo di competenza – la realtà ha fatto irruzione attraverso l’incubo del gas e del suo possibile razionamento. A questo punto è arrivata una di quelle torsioni per le quali l’Italia è famosa. Nel senso che i partiti, compresi quelli che l’avevano appena sfiduciato, hanno chiesto a gran voce all’esecutivo dimissionario di SuperMario di intervenire in modo drastico: secondo alcuni seguendo il copione tradizionale, ossia tramite uno scostamento di bilancio che significa più debito in un Paese che il debito ce l’ha già altissimo. Per usare una espressione di Giulio Tremonti oggi candidato FdI dopo aver guidato per anni dalle ...