Gas Russia, Von der Leyen: "Tetto a prezzo". Gazprom non riapre Nord Stream 1 (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Un Tetto al prezzo del gas che arriva dalla Russia. "E' arrivato il momento" afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Immediata la replica del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitry Medvedev, che avverte: il gas russo "non ci sarà in Europa se l'Ue deciderà di introdurre un price cap". Intanto Gazprom, che ha individuato alcune perdite di olio nel corso dei lavori di manutenzione alla stazione di compressione di Portovaya, ha annunciato la sospensione delle attività di pompaggio di gas liquefatto all'inizio del gasdotto NordStream 1 che trasporta il gas sottomarino in Germania.

