Everton-Liverpool, infortunio per il centrocampista dei Reds: Napoli a rischio (Di sabato 3 settembre 2022) Mercoledì 7 settembre il Napoli farà il suo esordio in Champions League: allo stadio Diego Armando Maradona arriverà il Liverpool, finalista della scorsa edizione. La squadra di Jurgen Klopp ha vissuto un inizio stagione fatto di alti e bassi: dopo la vittoria della Community Shield contro il Manchester City, i Reds hanno conquistato solo due punti nelle prime tre di campionato, prima di vincere con un pirotecnico 9-0 contro il Bournemouth e il sofferto 2-1 con il Newcastle. Fabio Carvalho (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images) Oggi, invece, il Liverpool è stato impegnato nel sentito Derby del Merseyside con l’Everton. Klopp, nonostante l’imminente impegno in Champions contro il Napoli, ha deciso di schierare comunque la squadra titolare senza attuare nessun turnover. Una ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 settembre 2022) Mercoledì 7 settembre ilfarà il suo esordio in Champions League: allo stadio Diego Armando Maradona arriverà il, finalista della scorsa edizione. La squadra di Jurgen Klopp ha vissuto un inizio stagione fatto di alti e bassi: dopo la vittoria della Community Shield contro il Manchester City, ihanno conquistato solo due punti nelle prime tre di campionato, prima di vincere con un pirotecnico 9-0 contro il Bournemouth e il sofferto 2-1 con il Newcastle. Fabio Carvalho (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images) Oggi, invece, ilè stato impegnato nel sentito Derby del Merseyside con l’. Klopp, nonostante l’imminente impegno in Champions contro il, ha deciso di schierare comunque la squadra titolare senza attuare nessun turnover. Una ...

