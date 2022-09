Eurobasket 2022, Fontecchio: “Così possiamo giocarcela con tutti” (Di sabato 3 settembre 2022) “Se riusciamo a giocare con l’aggressività degli ultimi cinque minuti, allora possiamo giocarcela con tutti. Non è facile ma dobbiamo provare a farlo. L’ultimo tiro? Uno ci prova sempre, per me era un buon tiro e ci ho provato per pareggiare. E’ andata Così, ora pensiamo a lunedì. Non dobbiamo perdere fiducia quando i tiri non entrano”. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Simone Fontecchio, autore di 26 punti nella sconfitta dell’Italia contro la Grecia agli Europei di basket. Sulla stessa linea d’onda il commento a caldo di Stefano Tonut: “Abbiamo giocato una partita solida, ma non è stato sufficiente. Avevamo tutti lo spirito giusto, ora cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo stare sul pezzo, oggi abbiamo sfidato una squadra che punta alla medaglia”, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) “Se riusciamo a giocare con l’aggressività degli ultimi cinque minuti, alloracon. Non è facile ma dobbiamo provare a farlo. L’ultimo tiro? Uno ci prova sempre, per me era un buon tiro e ci ho provato per pareggiare. E’ andata, ora pensiamo a lunedì. Non dobbiamo perdere fiducia quando i tiri non entrano”. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Simone, autore di 26 punti nella sconfitta dell’Italia contro la Grecia agli Europei di basket. Sulla stessa linea d’onda il commento a caldo di Stefano Tonut: “Abbiamo giocato una partita solida, ma non è stato sufficiente. Avevamolo spirito giusto, ora cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo stare sul pezzo, oggi abbiamo sfidato una squadra che punta alla medaglia”, ...

