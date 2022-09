Dopo la guerra, sulle combattenti protagoniste della Resistenza è calato il silenzio, il loro ruolo spesso è stato sminuito. In edicola il 3 settembre con "Il Corriere" e "iO Donna" (Di sabato 3 settembre 2022) Mia nonna si chiamava Emma ed era la bella del paese. Era nata nel 1901 nel Cusio, a Casale Corte Cerro, nome fin troppo lungo per un abitato di poche anime, ma destinato per la sua posizione e per i capricci della Storia a essere cruciale durante la Resistenza. La bella del paese, bruna e con grandi occhioni di velluto, si innamorò del bello del paese, Pietro, alto, biondo e con gli occhi cerulei (caratteristiche che gli saranno utilissime in seguito per travestirsi con successo da perfetto soldato tedesco). Partigiane durante la liberazione di Milano (foto Getty Images). Leggi anche › Le architette pioniere della parità in mostra ad Helsinki › La storia delle suffragette italiane, donne ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 settembre 2022) Mia nonna si chiamava Emma ed era la bella del paese. Era nata nel 1901 nel Cusio, a Casale Corte Cerro, nome fin troppo lungo per un abitato di poche anime, ma destinato per la sua posizione e per i capricciStoria a essere cruciale durante la. La bella del paese, bruna e con grandi occhioni di velluto, si innamorò del bello del paese, Pietro, alto, biondo e con gli occhi cerulei (caratteristiche che gli saranno utilissime in seguito per travestirsi con successo da perfetto soldato tedesco). Partigiane durante la liberazione di Milano (foto Getty Images). Leggi anche › Le architette pioniereparità in mostra ad Helsinki › La storia delle suffragette italiane, donne ...

