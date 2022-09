Disney Plus: le novità in arrivo a settembre 2022 (Di sabato 3 settembre 2022) settembre sarà un mese ricco di novità per Disney Plus. La piattaforma si sta preparando anche al Disney+ Day. Vediamo cosa ci aspetta settembre è ormai arrivato e le vacanze per molti sono già un ricordo, ma non disperatevi perché Disney Plus è già pronta a tenerci compagnia con tantissimi nuovi contenuti. Questo mese sarà anche quello scelto per il Disney+ Day, l’evento organizzato per ringraziare tutti gli abbonati alla piattaforma, che quest’anno si svolgerà giovedì 8 settembre. Per l’occasione verranno caricati moltissimi nuovi film e serie tv. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta. She-Hulk: Attorney at Law – prima stagione settembre si apre con la continuazione di una delle serie del momento: ... Leggi su tuttotek (Di sabato 3 settembre 2022)sarà un mese ricco diper. La piattaforma si sta preparando anche al+ Day. Vediamo cosa ci aspettaè ormai arrivato e le vacanze per molti sono già un ricordo, ma non disperatevi perchéè già pronta a tenerci compagnia con tantissimi nuovi contenuti. Questo mese sarà anche quello scelto per il+ Day, l’evento organizzato per ringraziare tutti gli abbonati alla piattaforma, che quest’anno si svolgerà giovedì 8. Per l’occasione verranno caricati moltissimi nuovi film e serie tv. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta. She-Hulk: Attorney at Law – prima stagionesi apre con la continuazione di una delle serie del momento: ...

