De Sanctis: "La nuova Salernitana un cigno che può giocarsela contro chiunque"

Tempo di lettura: 10 minutiSalerno – Conclusa la sessione estiva di calciomercato, è tempo di tracciare una linea e tirare fuori il classico bilancio. Approfittando del fatto che la Salernitana tornerà in campo solo lunedì per affrontare l'Empoli, dopo il pareggio di Bologna, la scena se la prende tutta Morgan De Sanctis. Il direttore sportivo granata è intervenuto questa mattina in conferenza stampa per parlare delle operazioni portate a termine dal club del presidente Danilo Iervolino. Mercato – E' stato un mercato di consolidamento per arricchire la rosa e provare a conquistare punti su tutti i campi. Ho avuto delle difficoltà all'inizio, eravamo visti come il brutto anatroccolo, ma sapevamo di poter ambire a diventare un cigno. Adesso la Salernitana comincia a essere riconosciuta a livello internazionale, uno dei ...

