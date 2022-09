“Cologno medievale” | week-end d’altri tempi fra spettacoli e giochi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 settembre 2022)al Serio. Aal Serio torna “”. L’appuntamento è sabato 3, dalle 16 alle 23, e Domenica 4 Settembre, dalle 10 alle 18: con questa iniziativa, il centro storico del paese si trasforma in un accampamento. Un’occasione per riscoprire usi, costumi e tradizioni di un tempo. Prolocoal Serio, in collaborazione con Comune dial Serio, Corvi di Ventura, Corte XIII sec. e Sagitta Imperialis, è pronta a farvi rivivere delle giornate tipo del Medioevo, dove la vita si svolgeva tutta attorno al fulcro pulsante del campo. L’evento si inserisce nell’ambizioso progetto che il team di Prolocosta compiendo sul territorio per riportare alla luce le antiche tradizioni del tempo. ...