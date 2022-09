Pall_Gonfiato : #Cassano: “#Allegri? Gioca di m***da, all’estero gli direbbero ’vai ad allenare la #Viterbese’” - espertheo : @_effe13 Comunque che vita triste quella di Cassano, sputa sentenze - l'80% contro Allegri - tra una parolaccia e l'altra - junews24com : Cassano duro: «Arthur meritava fiducia, Allegri lo ha deriso» - - espertheo : De Ligt, Cancelo, Kulusevki, Bentancur, Arthur e Zakaria sono andati via dalla Juventus per colpa di Allegri (Cassano) - MaxTen10ADP : Cassano racconta gli ALLENAMENTI DI ALLEGRI -

...per nulla da Antonio, che con la solita schiettezza di sempre ha detto la sua sul passaggio in prestito del brasiliano ex Barcellona ai Reds, criticando in particolare Massimiliano...Maurizio De Santis per www.fanpage.it antoniosu arthur melo al liverpool 'Delicate' quanto una testata in bocca. L'effetto delle parole di Antonioè più o meno questo a giudicare dalle cose che dice alla sua maniera. Le ...Cassano duro: «Arthur meritava fiducia, Allegri lo ha deriso». Il commento sulla cessione nell'ultimo giorno di mercato ...L'opinionista ha criticato il gioco evidenziato da Juventus e Roma nel match della terza giornata di campionato ...