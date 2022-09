Caro energia, Leonardi (Ecco): “Per affrontarlo indispensabile ridurre i consumi. I rigassificatori? Scommessa con rischi a carico dei cittadini” (Di sabato 3 settembre 2022) L’Unione europea affronta la più grave crisi energetica della sua storia. Le incertezze e i timori in vista dell’inverno sono molti mentre i prezzi di gas ed elettricità sono decuplicati nel giro di un anno. Ne parliamo con Matteo Leonardi, co-fondatore e direttore esecutivo, politiche nazionali di Ecco, il think tank indipendente per il clima, a cui chiediamo innanzitutto un’analisi della situazione attuale.Abbiamo avuto due fasi di rialzi del prezzo del gas. La prima causata dalla ripresa delle attività dopo la pandemia e che aveva già portato le quotazioni su livelli storicamente elevati ma per ragioni riconducibili a dinamiche di mercato. Poi c’è stata la guerra in Ucraina che ha introdotto nel sistema altre logiche con il fattore bellico che è diventato la determinante dei prezzi. Siamo insomma in una fase in cui agiscono forze anomale. E’ normale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) L’Unione europea affronta la più grave crisi energetica della sua storia. Le incertezze e i timori in vista dell’inverno sono molti mentre i prezzi di gas ed elettricità sono decuplicati nel giro di un anno. Ne parliamo con Matteo, co-fondatore e direttore esecutivo, politiche nazionali di, il think tank indipendente per il clima, a cui chiediamo innanzitutto un’analisi della situazione attuale.Abbiamo avuto due fasi di rialzi del prezzo del gas. La prima causata dalla ripresa delle attività dopo la pandemia e che aveva già portato le quotazioni su livelli storicamente elevati ma per ragioni riconducibili a dinamiche di mercato. Poi c’è stata la guerra in Ucraina che ha introdotto nel sistema altre logiche con il fattore bellico che è diventato la determinante dei prezzi. Siamo insomma in una fase in cui agiscono forze anomale. E’ normale ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano': a dirlo sono Gianfranco e Luca Vissani, il maestro de… - Agenzia_Ansa : Per protesta contro il caro energia, disoccupati bruciano bollette in piazza a Napoli. 'Non possono sostenere costi… - pdnetwork : 3 misure immediate contro il caro energia: 1??Raddoppio credito d'imposta per le #imprese: dal 15 al 30% e dal 25 a… - carcarlo28 : RT @ultimenotizie: Un pubblico esercizio su tre rischia la chiusura in Italia. Lo afferma il vicepresidente vicario della Fipe, parlando de… - CarlinoMacerata : 'Caro energia: il credito d’imposta va potenziato' -