Carlo Alberto dalla Chiesa | nelle carte di Moro il segreto del suo assassinio

(Di sabato 3 settembre 2022) Possiamo immaginare un prima e un dopo nella vita del generale: lo spartiacque è la sua scoperta del covo brigatista di Milano in via Monte Nevoso. Prima di allora era stato un ufficiale molto ambizioso, dal rigore sabaudo – era nato a Saluzzo (Cuneo) ma era molto legata alla città paterna, Parma, dove è sepolto – convinto sostenitore dell’uso investigativo degli infiltrati, ne usò diversi anche per destrutturare i nuclei brigatisti. Il più famoso è il (finto) frate Mitra che stanò nel lontano ‘74 Renato Curcio eFranceschini a Pinerolo, si salvò miracolosamente Mario Moretti per un fatale ritardo all’appuntamento. Da allora divenne lui il capo brigatista e la musica cambiò un po’Brigate rosse: il ricorso all’uso delle armi non era più una ...

AGI/Vista - La Banda dell'Arma dei Carabinieri rende omaggio al ricordo del Generale Dalla Chiesa con un concerto nella suggestiva cornice del Palazzo dei Normanni di Palermo FacebookPalermo si ferma per omaggiare il generale di corpo d'Armata Dalla Chiesa che quarant'anni fa pagò a caro prezzo le sue battaglie contro Cosa Nostra. Molti gli eventi commemorativi che sono iniziati alle 9 con la deposizione di un cuscino di fiori ...Dopo aver combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale per la liberazione dell'Italia, Dalla Chiesa contribuì in modo decisivo alla stabilità e alla sicurezza del Paese ...