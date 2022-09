Basket | Gigi Datome | “Abbiamo avuto un assaggio di una squadra da medaglia”

(Di sabato 3 settembre 2022) Non è bastata una grande partita all’Italia di Gianmarco Pozzecco per poter fare il colpaccio nella seconda giornata degli Europei di pallacanestro. Gli azzurri escono sconfitti a testa altissima dalla Grecia di Giannis Antetokounmpo con il punteggio di 85-81, avendo però negli ultimi secondi il tiro del pareggio con Simone Fontecchio e Stefano Tonut. Il capitanoha voluto sottolineare l’ottima prova della selezione azzurra: “undi cos’è unache si gioca una. Hanno sempre condotto, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. potevamo fare meglio alcune cose, loro sono un’ottima. L’atteggiamento è quello giusto, andiamo avanti così“.Europei 2022, Italia-Grecia 81-85: la ...

Il primo passo nell'Europeo didella Nazionale di Pozzecco ci fa sentire bene e rianima il Forum di Assago stordito a metà ... assist, difesa, mentre il vero master e commander è ilDatome ...- - > Luigi Datome, 34 anni, capitano dell'Italia . I maestri delrimangono gli americani. Ma la distanza oceanica che separava i cestisti made in Usa da ...stessa lunghezza d'onda capitan...