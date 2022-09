A chi spetta l’incarico per formare il nuovo governo? (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo il 25 settembre a chi spetterà l’incarico per formare il nuovo governo? Normalmente viene affidato al partito di maggioranza relativa, cioè a chi ha vinto le elezioni. Ma dipende sempre dalle valutazioni del Capo dello Stato. Come ricordiamo, nel 2018 a vincere le elezioni come partito fu il M5S, ma l’incarico, dopo molte tribolazioni, non fu affidato al suo leader, ma a una figura più tecnica, come Giuseppe Conte. Facciamo chiarezza. La Costituzione non dice nulla sul conferimento dell’incarico per la formazione di un nuovo governo. Dal combinato disposto degli art. 92 e 94 Cost. possiamo al più desumere che il Presidente della Repubblica individua un presidente del Consiglio (e i ministri) al fine di far ottenere al governo la ... Leggi su formiche (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo il 25 settembre a chi spetteràperil? Normalmente viene affidato al partito di maggioranza relativa, cioè a chi ha vinto le elezioni. Ma dipende sempre dalle valutazioni del Capo dello Stato. Come ricordiamo, nel 2018 a vincere le elezioni come partito fu il M5S, ma, dopo molte tribolazioni, non fu affidato al suo leader, ma a una figura più tecnica, come Giuseppe Conte. Facciamo chiarezza. La Costituzione non dice nulla sul conferimento delper la formazione di un. Dal combinato disposto degli art. 92 e 94 Cost. possiamo al più desumere che il Presidente della Repubblica individua un presidente del Consiglio (e i ministri) al fine di far ottenere alla ...

