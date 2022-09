US Open 2022: Serena e Venus Williams eliminate al primo turno del torneo di doppio (Di venerdì 2 settembre 2022) Esordio amaro nel torneo di doppio agli US Open 2022 per le sorelle Williams, sconfitte in due set dalle ceche Lucie Hradecka e Linda Noskova. Serena e Venus erano state omaggiate di una wild card ed avevano persino avuto l’opportunità di aprire la sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium. La vittoria però è andata alla coppia ceca, capace di imporsi per 7-6 6-4. “Quando ho scoperto che avremmo affrontato due leggende come Serena e Venus sono rimasta senza parole. Sono una loro tifosa da sempre e Serena è il mio idolo” ha dichiarato Noskova, che a soli 17 anni ha già vissuto una delle notti più indimenticabili della sua vita. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Esordio amaro neldiagli USper le sorelle, sconfitte in due set dalle ceche Lucie Hradecka e Linda Noskova.erano state omaggiate di una wild card ed avevano persino avuto l’opportunità di aprire la sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium. La vittoria però è andata alla coppia ceca, capace di imporsi per 7-6 6-4. “Quando ho scoperto che avremmo affrontato due leggende comesono rimasta senza parole. Sono una loro tifosa da sempre eè il mio idolo” ha dichiarato Noskova, che a soli 17 anni ha già vissuto una delle notti più indimenticabili della sua vita. SportFace.

