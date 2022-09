Uomini e Donne, Roberta Di Padua commenta il suo rapporto con Davide Donadei: “Esiste il gossip ed esiste lo sciacallaggio” (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo aver concluso la sua relazione con Chiara Rabbi, Davide Donadei si è dovuto destreggiare tra alcuni follower che non l’hanno perdonato per aver chiuso questa storia d’amore. Come se non bastasse, l’ex tronista è finito al centro di una polemica a seguito di una paparazzata con Roberta Di Padua, ex dama del trono over. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo aver concluso la sua relazione con Chiara Rabbi,si è dovuto destreggiare tra alcuni follower che non l’hanno perdonato per aver chiuso questa storia d’amore. Come se non bastasse, l’ex tronista è finito al centro di una polemica a seguito di una paparazzata conDi, ex dama del trono over. L'articolo

pfmajorino : Ma le donne e gli uomini di #Lampedusa che diavolo han fatto di male per avere il #Capitone sempre tra i piedi? - _arianna : Troppo facile farle notare che lei rimane muta, mutissima quando le donne sono vittime dell'odio e della violenza d… - MSF_ITALIA : #Lituania ?? DENUNCIAMO la detenzione prolungata e le discriminazioni sistematiche dei #migranti ?? CHIEDIAMO un s… - ANTONINORABOTTI : @MraCnz chi si candida oggi da un semplice consigliere comunale sino al parlamentare è solo per un guadagno, non es… - k4mutopia : @codognegne Come ti senti al pensiero di star traendo profitto da un'industria che fa leva su donne sole, disperate… -