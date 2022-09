Traffico Roma del 02-09-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord rallentamenti sono segnalati sulla via Cassia tra la Storta la Giustiniana direzionee poi sulla Cassia bis tra via della Giustiniana ed il raccordo anulare quiz transita su carreggiata ridotta per la presenza di un cantiere si rallenta anche sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe verso la tangenzialeintenso è rallentato poi sulla tratto Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale direzione centro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ