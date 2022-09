Sri Lanka, l’ex presidente Rajapaksa torna dall’esilio: era fuggito in Thailandia (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, costretto lo scorso 12 luglio a fuggire dal Paese per le proteste di massa, è tornato oggi a Colombo, ponendo fine al suo esilio in Thailandia. Dopo sette settimane, Rajapaksa, 73 anni, è stato accolto dai ministri con ghirlande di fiori. Le proteste esplose due mesi fa lo additavano come il principale responsabile del fallimento economico del Paese. La rabbia della popolazione era montata a causa della forte crisi che nelle ultime settimane avevano portato alla carenza di cibo, medicinali e carburante. Le dichiarazioni di un funzionario della Difesa rilasciate poche ore fa, avevano previsto il ritorno di Rajapaksa nella giornata di sabato 3 settembre. Poi l’arrivo anticipato. Il funzionario, che ha chiesto ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Ildello Sri, Gotabaya, costretto lo scorso 12 luglio a fuggire dal Paese per le proteste di massa, èto oggi a Colombo, ponendo fine al suo esilio in. Dopo sette settimane,, 73 anni, è stato accolto dai ministri con ghirlande di fiori. Le proteste esplose due mesi fa lo additavano come il principale responsabile del fallimento economico del Paese. La rabbia della popolazione era montata a causa della forte crisi che nelle ultime settimane avevano portato alla carenza di cibo, medicinali e carburante. Le dichiarazioni di un funzionario della Difesa rilasciate poche ore fa, avevano previsto il ritorno dinella giornata di sabato 3 settembre. Poi l’arrivo anticipato. Il funzionario, che ha chiesto ...

SonoilCdS : @graziano_delrio Europa Brasile Kosovo Sri Lanka Atlantide: va bene tutto, basta che non sia il vostro. - Loredanataberl1 : RT @MariaDellaMoni6: Almeno 24 manifestanti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco e feriti e un manifestante ha perso la vita. Le p… - fabriziox23 : RT @MariaDellaMoni6: Almeno 24 manifestanti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco e feriti e un manifestante ha perso la vita. Le p… - MariaDellaMoni6 : Almeno 24 manifestanti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco e feriti e un manifestante ha perso la vita. L… - corra_franco : RT @EnricoFaraboll1: @BoriManuela Sperem...basta che non finisce come in Sri Lanka...tolto uno ne arriva un altro dal wef -