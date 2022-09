Softball, Serie A1 2022: al via l’ultima giornata di stagione regolare, si decidono gli accoppiamenti dei playoff (Di venerdì 2 settembre 2022) Giunge al capolinea la regular season della Serie A1 di Softball. Questo fine settimana infatti si decideranno gli accoppiamenti validi per le semifinali, ma la situazione è tutt’altro che definita. Nel girone A infatti si giocheranno il primo posto l’Inox Team Saronno (19-7) e MFK Bollate (18-8). La prima affronterà Collecchio, la seconda invece sfiderà la Sestese. Si tratta di due compagini che hanno già raggiunto matematicamente la quarta e la quinta posizione, ugualmente motivate a chiudere in modo positivo la stagione regolare. Per la sestese in particolare sarà un ottimo test in vista dei play-out, dove cercherà di rimanere aggrappata alla massima Serie. Ma attenzione: in caso di arrivo a pari punti si piazzerà in testa alla classifica del raggruppamento Bollate, in virtù del ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Giunge al capolinea la regular season dellaA1 di. Questo fine settimana infatti si decideranno glivalidi per le semifinali, ma la situazione è tutt’altro che definita. Nel girone A infatti si giocheranno il primo posto l’Inox Team Saronno (19-7) e MFK Bollate (18-8). La prima affronterà Collecchio, la seconda invece sfiderà la Sestese. Si tratta di due compagini che hanno già raggiunto matematicamente la quarta e la quinta posizione, ugualmente motivate a chiudere in modo positivo la. Per la sestese in particolare sarà un ottimo test in vista dei play-out, dove cercherà di rimanere aggrappata alla massima. Ma attenzione: in caso di arrivo a pari punti si piazzerà in testa alla classifica del raggruppamento Bollate, in virtù del ...

ilaria_todde : Una serie che sta facendo felice la baby dyke in me. L'unico film che veniva in mente al coach quando gli chiedevam… - zazoomblog : Softball Serie A1 2022: Forlì sul velluto batte Nuoro mezzo passo falso di Caronno - #Softball #Serie #2022:… - Agenparl : Serie A1 Softball risultati sabato 27 agosto - - TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Softball, torna la serie A1: Caronno a Parma e Saronno e Firenze - IlGroane : Softball, torna la serie A1: Caronno a Parma e Saronno e Firenze -