Serena Bortone arruola due ex vipponi nel cast fisso di Oggi è un altro giorno

(Di venerdì 2 settembre 2022)lunedì tornerà con la terza stagione diè un, il popolare e fortunato show del primo pomeriggio di Rai1. Lo farà in grande stile annunciato da uno spot promozionale un po’ auto-celebrativo e con due innesti nel. Da lunedì 5 settembre torna l’appuntamento nel salotto di @con una nuova edizione di #èUnDal lunedì al venerdì, alle 14.00 su #Rai1 e #RaiPlay Vi aspettiamopic.twitter.com/ovtg8BeZez —eun(@rai1) September 2, 2022 Come rivelato da Giuseppe Candela, i nuovi ingressi saranno due ex ...

... che sarà anche l'ultima di questa edizione, è il ritorno di Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, trasmessi dallo stesso studio: com'è noto da tempo, infatti,e Alberto Matano ...Tra i protagonisti su Rai Uno, riecco, che si è guadagna la riconferma grazie agli ottimi ascolti di Oggi è un altro giorno. Il talk, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore ...Nel programma del pomeriggio feriale dell'ammiraglia della tv di stato arrivano la showgirl e il telecronista sportivo ...Oggi è un altro giorno, novità in arrivo: Francesco Oppini e Laura Freddi tra gli ospiti fissi Manca poco per il ritorno in onda di Serena Bortone ed il ...